Умер раненный при украинском ударе журналист «России 24»

Раненный в среду в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов умер, сообщил телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE».

Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов Фото : © Борис Максудов/ВКонтакте

«Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения», — сказал Соловьев.

Накануне украинские военные в Запорожской области сбросили с дрона гранату на группу российских журналистов. Максудов получил осколочные ранения и был срочно госпитализирован.

Непосредственно перед этим военкор записал короткое видео, на котором рассказал о происходящем. «Все хорошо просматривается, простреливается, особенно с неба. Нам повезло, что сейчас небо затянуто облаками. Но никто не гарантирует, конечно, то, что тут дроны не летают», — сказал Максудов.

Журналисту было 38 лет. Соболезнования родным и близким корреспондента принес телеканал «Россия 24».

«Борис Максудов, который работал в зоне спецоперации и попал под обстрел ВСУ, от полученных ран скончался, не приходя в сознание. От лица телеканала "Россия 24" приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса», — сказала ведущая в эфире.