Власти Южной Кореи запретят есть собак

Власти Южной Кореи планируют запретить употребление в пищу собачьего мяса. Правящая партия намерена положить конец спорам в обществе о существовании этой корейской традиции.

В Южной Корее уже который год идут споры. Одни хотят сохранить эту традицию, поскольку она укоренена в южнокорейской культуре, другие же говорят, что это слишком жестоко.

Организации по защите прав животных приветствовали планы по запрету употребления в пищу собак. Одновременно производители собачатины в стране провели акцию протеста перед парламентом.

По данным канала NTD, в Южной Корее есть около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 дистрибьюторских компаний и около 1600 ресторанов, где готовят собачатину.

В некоторых культурах употребление собачьего мяса рассматривается как часть традиционной кухни. Такая практика сохранилась в Узбекистане, Китае, Корее, Индонезии и на Тайване.

Любители собачатины говорят, что нет никакого различия между тем, что есть — домашний скот или собак. Зоозащитники называют такую практику жестокой и недопустимой.