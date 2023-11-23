Объявлена дата премьеры финального сезона «Трудных подростков»

Финальный сезон сериала «Трудные подростки» покажут с 14 декабря, премьера состоится в видеосервисе Wink.

В заключительном, пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева (Никита Волков), который ушел тренировать профессиональную команду. Ковалев и его воспитанники становятся злейшими врагами.

За четыре сезона истории «Трудных подростков» стали молодежным хитом и получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества.

В 2019–2022 году проект был удостоен множества наград, в том числе за социальный вклад. Сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Вокруг него возникли документальные проекты, шоу и помогающие чат-боты, которые поддерживают подростков в трудных ситуациях.