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Объявлена дата премьеры финального сезона «Трудных подростков»

Источник:
Sibnet.ru
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Финальный сезон сериала «Трудные подростки» покажут с 14 декабря, премьера состоится в видеосервисе Wink.

В заключительном, пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева (Никита Волков), который ушел тренировать профессиональную команду. Ковалев и его воспитанники становятся злейшими врагами.

За четыре сезона истории «Трудных подростков» стали молодежным хитом и получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества.

В 2019–2022 году проект был удостоен множества наград, в том числе за социальный вклад. Сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Вокруг него возникли документальные проекты, шоу и помогающие чат-боты, которые поддерживают подростков в трудных ситуациях.

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