Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной

Ситуация на линии боевого соприкосновения сложилась затруднительная, но контролируемая, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Главком ВСУ принял участие в заседании контактной группы по военному содействию Киеву («формат Рамштайн»). «Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируема», — цитирует ТАСС Залужного. По его словам, ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

Главком также выразил благодарность западным партнерам Украины за поддержку. «Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы [РЭБ] и другие важные составляющие» — сказал Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что контактная группа приняла решение предоставить Киеву новые пакеты военной помощи. Речь идет о снарядах ракет, средств РЭБ, дронов и новых мощностей для противовоздушной обороны.