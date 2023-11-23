Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной

Ситуация на линии боевого соприкосновения сложилась затруднительная,
но контролируемая, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ)
Валерий Залужный.
Главком ВСУ принял участие в заседании контактной группы по
военному содействию Киеву («формат Рамштайн»). «Подробно проинформировал наших
партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена,
однако контролируема», — цитирует ТАСС Залужного. По его словам, ВСУ продолжают
вести оборонительные и наступательные операции.
Главком также выразил благодарность западным партнерам
Украины за поддержку. «Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему
противовоздушной обороны, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы [РЭБ] и
другие важные составляющие» — сказал Залужный.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что контактная
группа приняла решение предоставить Киеву новые пакеты военной помощи. Речь
идет о снарядах ракет, средств РЭБ,
дронов и новых мощностей для противовоздушной обороны.