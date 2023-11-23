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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной

Источник:
ТАСС
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Ситуация на линии боевого соприкосновения сложилась затруднительная, но контролируемая, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Главком ВСУ принял участие в заседании контактной группы по военному содействию Киеву («формат Рамштайн»). «Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируема», — цитирует ТАСС Залужного. По его словам, ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

Главком также выразил благодарность западным партнерам Украины за поддержку. «Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы [РЭБ] и другие важные составляющие» — сказал Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что контактная группа приняла решение предоставить Киеву новые пакеты военной помощи. Речь идет о снарядах  ракет, средств РЭБ, дронов и новых мощностей для противовоздушной обороны.

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