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Создана вода с необычными свойствами

Источник:
Sibnet.ru
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Российские ученые создали наноионизированную воду — она убирает неприятные запахи, а также убивает вирусы и микробы.

Nano Super Ion Water (NSIW) получается из подготовленной водопроводной воды на основе нового метода, приводит «Лента.ру» исследование РТУ МИРЭА.

NSIW убирает неприятные запахи, блокирует коррозию, не содержит поверхностных активаторов и других синтетических веществ и, что важно, не требует специальной утилизации.

Такая вода пагубно влияет на вирусы и микробы, в том числе, на вирусы гриппа. А бактерии, связанные с пищевым отравлением, гибнут в жидкости в течение 30 секунд.

Средство может применяться для увлажнителей воздуха, автомобильных внутрисалонных распылителей для очищения воздуха от пыли, микробов и неприятных запахов.

Наноионизированная вода имеет большой срок хранения — год в закрытом виде, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, УФ-излучения и воздействия высокой температуры.

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Наука #Наука
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