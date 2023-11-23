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Вайкуле ждет от России извинений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певица Лайма Вайкуле сказала, что вернется в Россию и будет снова здесь выступать, если страна принесет свои извинения.

Певица пообщалась с зарубежными СМИ, и у нее спросили, планирует ли она когда-нибудь выступать в России.

«Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать», — цитируют Вайкуле украинские СМИ.

Лайма Вайкуле осудила СВО и неоднократно нелестно отзывалась о России. Певица даже хотела перестать петь песни на русском языке, но потом отказалась от такого решения, посчитав, что оно принято на эмоциях.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))

mosquito__2010

Значит правильно что люди умные смотрят Соловьёва. Слив засчитан. Как тебе там под шконочкой, не дует...

mosquito__2010

Расскажи мне про "соловьиный помёт" поподробнее - это же ещё один из хохлятских бессмысленных пропагандистских...