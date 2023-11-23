Вайкуле ждет от России извинений

Певица Лайма Вайкуле сказала, что вернется в Россию и будет снова здесь выступать, если страна принесет свои извинения.

Певица пообщалась с зарубежными СМИ, и у нее спросили, планирует ли она когда-нибудь выступать в России.

«Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать», — цитируют Вайкуле украинские СМИ.

Лайма Вайкуле осудила СВО и неоднократно нелестно отзывалась о России. Певица даже хотела перестать петь песни на русском языке, но потом отказалась от такого решения, посчитав, что оно принято на эмоциях.