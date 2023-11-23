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Израиль продолжит операцию в Газе после перемирия

Источник:
ТАСС
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Израиль возобновит военную операцию в секторе Газа после временного прекращения, чтобы добиться выполнения всех поставленных задач, включая уничтожение потенциала ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: война продолжается. Мы будем продолжать до тех пор, пока не достигнем всех поставленных целей: вернуть всех похищенных, уничтожить ХАМАС и обеспечить, чтобы на следующий день [после войны] Газой не руководила сила, представляющая опасность для граждан Израиля», — цитирует ТАСС Нетаньяху.

Он заверил, что власти страны намерены добиться восстановления безопасности как на южных, так и на северных рубежах Израиля. «Мы вернем безопасность и югу, и северу. Мы побеждаем, и мы будем продолжать сражаться до полной победы», — добавил премьер.

Ранее израильское правительство одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, во время которых в анклаве вводится режим прекращения огня.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))

mosquito__2010

Значит правильно что люди умные смотрят Соловьёва. Слив засчитан. Как тебе там под шконочкой, не дует...

mosquito__2010

Расскажи мне про "соловьиный помёт" поподробнее - это же ещё один из хохлятских бессмысленных пропагандистских...