Израиль продолжит операцию в Газе после перемирия

Израиль возобновит военную операцию в секторе Газа после временного прекращения, чтобы добиться выполнения всех поставленных задач, включая уничтожение потенциала ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: война продолжается. Мы будем продолжать до тех пор, пока не достигнем всех поставленных целей: вернуть всех похищенных, уничтожить ХАМАС и обеспечить, чтобы на следующий день [после войны] Газой не руководила сила, представляющая опасность для граждан Израиля», — цитирует ТАСС Нетаньяху.

Он заверил, что власти страны намерены добиться восстановления безопасности как на южных, так и на северных рубежах Израиля. «Мы вернем безопасность и югу, и северу. Мы побеждаем, и мы будем продолжать сражаться до полной победы», — добавил премьер.

Ранее израильское правительство одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, во время которых в анклаве вводится режим прекращения огня.