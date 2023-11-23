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Forbes составил список самых убыточных компаний России

Источник:
Forbes
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Московский метрополитен
Московский метрополитен
Фото: Пресс-служба Правительства Москвы / CC BY 4.0

Десять самых убыточных компаний России по итогам 2022 года потеряли почти 1,1 триллиона рублей. Шесть из них принадлежат государству или косвенно им контролируются, говорится в исследовании Forbes.

Издание составило список российских компания с самыми большими убытками. Если прибыль, как правило, связана с выгодной ценовой конъюнктурой на тот или иной экспортный товар, то с убытками ситуация сложнее.

Некоторые участники мини-рейтинга Forbes являются хронически убыточными — например, «Московский метрополитен» не зарабатывал прибыли с 2016 года, а в компании «Сеть Связной» и вовсе запущена процедура банкротства.

Другие, вроде ВТБ или Альфа-банка, получили убыток в 2022 году из-за резких изменений экономических условий и уже в этом году вышли на прибыль. А Ozon пока несет убытки из-за вложений в складскую инфраструктуру в привлечение клиентов.

В список вошло десять компаний:

  1. ВТБ. Чистый убыток в 2022 году — 612,6 миллиарда рублей;
  2. Альфа-банк — 117,1 миллиарда рублей;
  3. «Газстройпром» — 77,6 миллиарда;
  4. Ozon — 58,2 миллиарда;
  5. ГТЛК — 53 миллиарда;
  6. «Сеть Связной» — 48,5 миллиарда;
  7. «Русский уголь» — 34,2 миллиарда;
  8. VK — 32,6 миллиарда;
  9. «Московский метрополитен» — 31,6 миллиарда;
  10. «Почта России» — 31,1 миллиарда.

В качестве источников данных рассматривались только опубликованная компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность за 2022 год, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. Приоритетом пользовались данные консолидированной отчетности по МСФО и т. п. стандартам. Если компания не опубликовала отчетность в соответствии с международными стандартами, то использовались данные по РСБУ, отметил Forbes.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))

Alhazred

У тебя шаровары тлеют. Нервный такой сегодня. Не похмелился что-ли? )))

Danilon

Спасибо Путину. Он же должен был хотя бы прочитать КОГО он помиловал.