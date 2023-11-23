Forbes составил список самых убыточных компаний России

Десять самых убыточных компаний России по итогам 2022 года потеряли почти 1,1 триллиона рублей. Шесть из них принадлежат государству или косвенно им контролируются, говорится в исследовании Forbes.

Издание составило список российских компания с самыми большими убытками. Если прибыль, как правило, связана с выгодной ценовой конъюнктурой на тот или иной экспортный товар, то с убытками ситуация сложнее.

Некоторые участники мини-рейтинга Forbes являются хронически убыточными — например, «Московский метрополитен» не зарабатывал прибыли с 2016 года, а в компании «Сеть Связной» и вовсе запущена процедура банкротства.

Другие, вроде ВТБ или Альфа-банка, получили убыток в 2022 году из-за резких изменений экономических условий и уже в этом году вышли на прибыль. А Ozon пока несет убытки из-за вложений в складскую инфраструктуру в привлечение клиентов.

В список вошло десять компаний:

ВТБ. Чистый убыток в 2022 году — 612,6 миллиарда рублей; Альфа-банк — 117,1 миллиарда рублей; «Газстройпром» — 77,6 миллиарда; Ozon — 58,2 миллиарда; ГТЛК — 53 миллиарда; «Сеть Связной» — 48,5 миллиарда; «Русский уголь» — 34,2 миллиарда; VK — 32,6 миллиарда; «Московский метрополитен» — 31,6 миллиарда; «Почта России» — 31,1 миллиарда.

В качестве источников данных рассматривались только опубликованная компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность за 2022 год, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. Приоритетом пользовались данные консолидированной отчетности по МСФО и т. п. стандартам. Если компания не опубликовала отчетность в соответствии с международными стандартами, то использовались данные по РСБУ, отметил Forbes.