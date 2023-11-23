Командир российского катера погиб при отражении атаки дронов ВСУ

Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта 11770 «Серна», старший мичман Денис Никитин погиб при отражении атаки украинских морских дронов, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского казачьего округа.

«Противник ночью атаковал базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. Четыре надводных катера-камикадзе ВСУ пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 "Серна", одним из которых командовал Денис Никитин», — сказано в сообщении.

Спасая свой корабль от попадания дрона, «старший мичман геройски погиб», отметили в пресс-службе. Никитин посмертно представлен к ордену Мужества.

Никитин был казаком хуторского общества «Невский». Прощание с ним состоялось 20 ноября в Новороссийске. «У него осталась жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория», — добавили в пресс-службе.