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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Командир российского катера погиб при отражении атаки дронов ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта 11770 «Серна», старший мичман Денис Никитин погиб при отражении атаки украинских морских дронов, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского казачьего округа.

«Противник ночью атаковал базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. Четыре надводных катера-камикадзе ВСУ пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 "Серна", одним из которых командовал Денис Никитин», — сказано в сообщении.

Спасая свой корабль от попадания дрона, «старший мичман геройски погиб», отметили в пресс-службе. Никитин посмертно представлен к ордену Мужества.

Никитин был казаком хуторского общества «Невский». Прощание с ним состоялось 20 ноября в Новороссийске. «У него осталась жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория», — добавили в пресс-службе.

Тема: Военная операция на Украине
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