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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Новый президент Аргентины предложил помощь Зеленскому

Источник:
ТАСС
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Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому площадку для урегулирования конфликта на Украине, сообщила советник Милея по внешней политики Диана Мондино.

«Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно», — приводит ТАСС слова Мондино, сказанные ей в качестве комментария к телефонному разговору, который ранее провели Милей и Зеленский.

Мондино, которую Милей назвал своим будущим главой МИД, охарактеризовала состоявшийся разговор как «отличный и дружелюбный».

В Аргентине накануне прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции «Свобода наступает», одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не будет развивать отношения с Бразилией, Китаем и Россией. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США.

Мондино в конце октября сообщила, что альянс «Свобода наступает» сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.

Тема: Военная операция на Украине
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Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))

Alhazred

У тебя шаровары тлеют. Нервный такой сегодня. Не похмелился что-ли? )))

Danilon

Спасибо Путину. Он же должен был хотя бы прочитать КОГО он помиловал.