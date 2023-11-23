Новый президент Аргентины предложил помощь Зеленскому

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому площадку для урегулирования конфликта на Украине, сообщила советник Милея по внешней политики Диана Мондино.

«Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно», — приводит ТАСС слова Мондино, сказанные ей в качестве комментария к телефонному разговору, который ранее провели Милей и Зеленский.

Мондино, которую Милей назвал своим будущим главой МИД, охарактеризовала состоявшийся разговор как «отличный и дружелюбный».

В Аргентине накануне прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции «Свобода наступает», одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не будет развивать отношения с Бразилией, Китаем и Россией. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США.

Мондино в конце октября сообщила, что альянс «Свобода наступает» сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.