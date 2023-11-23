Путин сравнил отношение Запада к конфликтам на Украине и в Газе

Президент России Владимир Путин на виртуальной встрече «Группы двадцати» (G20) сравнил отношение Запада к конфликтам на Украине и в секторе Газа.

«Некоторые коллеги говорили, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом», — сказал Путин.

Но он призвал не забывать и другие трагические события: «А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает?»

Путин также озвучил причины мировых кризисов. «Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств», — сказал он.

По его словам, вливания триллионов долларов и евро в экономику после начала пандемии спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители.

«Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет. Для устранения конкурентов в ход идут "недобросовестные методы", включая акты откровенного терроризма, как с прошлогодними подрывами трубопроводов "Северные потоки"», — отметил Путин.