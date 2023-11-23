Распродажа Черная пятница стартовала в России

Черная пятница стартовала в России 23 ноября, ретейлеры приступили к главной предновогодней распродаже товаров.

Распродажа продлится три дня и завершится 26 ноября в 23.59 по московскому времени. Однако организаторы не ограничивают участников в сроках, продавцы могут сами выбрать подходящий период распродажи. Некоторые ретейлеры завершат акцию только в конце ноября.

Участие в Черной пятнице принимают все крупные торговые площадки — AliExpress, Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Мегамаркет». Точные сроки проведения распродажи и график скидок можно посмотреть здесь.

В России Черная пятница проводится с 2013 года. В прошлом году покупатели только в основных категориях распродаж потратили более 13 миллиардов рублей, это на 11% превышает показатели 2021 года. Количество купленных товаров увеличилось на 80%.