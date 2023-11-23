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Иван Ургант занялся восстановлением репутации перед Первым каналом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: George Mel / CC BY-SA 2.0

Телеведущий Иван Ургант впервые с начала СВО объяснил, что не имеет отношения к критике государства.

В марте 2022 года в телеграм-канале «Вечерний Ургант» был опубликован пост с горящим российским БТР. Это был один из поводов присвоить Ураганту определенную позицию.

Ургант объяснил, что этот телеграм-канал ни к нему, ни к Первому каналу, где «Вечерний Ургант» выходил, не имеет отношения.

«Можете проверить, он и сейчас на месте. Кем и зачем он (телеграм-канал) создан — ума не приложу. Но если завтра там, например, сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну», — написал Ургант в соцсети.

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