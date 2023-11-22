Инженеры показали радар черных кошек

Разработчики из США и Канады представили портативный радар черных кошек. Устройство вошло в серию концептуальных изобретений, которые инженеры назвали «машинами, которые реагируют на суеверия».

Радар черных кошек представляет собой устройство на печатной плате, оснащенное небольшим экраном, а также GPS-модулем, гироскопом, датчиком связи и магнитометром. Это позволяет считывать реальные координаты пользователя и проецировать его местоположение на карту.

Радар черных кошек Фото: © Kinky Kashayam

При этом вокруг пользователя отображаются координаты черных кошек, которых нужно обходить стороной. Разработчики честно предупредили, что настоящих животных устройство не ищет — только виртуальных.

Фактически, забавный радар заставит человека бегать от вымышленных черных кошек, тем самым подведя к необходимости задуматься о природе популярного суеверия. Пока неясно, поступит ли устройство в продажу.