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Найдена древняя машина «спасения цивилизации»

Источник:
Sibnet.ru
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Структура в в иракском городе Гирсу
Структура в в иракском городе Гирсу
Фото: © British Museum

Международная команда археологов во время раскопок в иракском городе Гирсу обнаружила передовые технологии, предназначенные для спасения древней цивилизации шумеров.

Первоначально ученые посчитали, что нашли остатки храма очень необычной формы. Однако дальнейшее изучение показало, что сооружение представляло собой технологичный водный канал, возраст которого превышает 4 тысячи лет.

По оценкам археологов, на тот момент это была самая передовая технология, которая позволила спасти регион от влияния смертоносной засухи, пишет издание Arkeonews. Основой конструкции являлся сложный желоб, который использовался для доставки воды в отдаленные места.

Он представлял собой целый сложный механизм, который исследователи назвали «машиной против засухи». Ничего подобного ученые ранее не находили. Ранее считалось, что подобные технологии появились только в XVIII веке нашей эры.

«Машина спасения цивилизации» располагалась на канале длиной 19 километров и была собрана из сырцового кирпича. При этом постройки представляли собой сложные изогнутые структуры, расположенные изгибами друг к другу.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

scorpion2777

Точно ты про своего идола Бидона сказанул.

Maniac.

Ну, тут всё ясно.Те налоги которые мы платили на развитие страны уже по пилены. Вражеские производители...

Alhazred

У тебя шаровары тлеют. Нервный такой сегодня. Не похмелился что-ли? )))