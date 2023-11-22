Массовый сбой произошел в работе «ВКонтакте»

Массовый сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте». При попытке зайти на сайт появляется уведомление, что страница в настоящее время недоступна.

«Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы «ВКонтакте».

Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Сбои также наблюдаются в Новосибирской области, Башкирии и ряде других регионов.

Чаще всего пользователи сообщали о неработающем приложении. Также у некоторых пользователей возникали проблемы со входом на личную страницу.