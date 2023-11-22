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США переложат на Европу траты на «содержание Зеленского»

Источник:
Sibnet.ru
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Соединенные Штаты намерены переложить на Евросоюз траты на содержание президента Украины Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США пытаются переложить затраты на содержание Зеленского на своих европейских сателлитов. На этом фоне неслучайным стало объявление Берлином планов по тому, чтобы удвоить в будущем году военную помощь ФРГ Украине с 4 до 8 миллиардов евро», — сказала она.

Захарова напомнила, что на днях Киев посетили сразу несколько высокопоставленных лиц США, включая директора ЦРУ Уильяма Бернса, главу Пентагона Ллойда Остина и министра финансов Джанет Йеллен.

По мнению представителя российского МИД, они приезжали, чтобы «поумерить аппетиты Зеленского» и потребовать отчет об использовании денег, выделенных западными странами на контрнаступление ВСУ.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

scorpion2777

Точно ты про своего идола Бидона сказанул.

Maniac.

Ну, тут всё ясно.Те налоги которые мы платили на развитие страны уже по пилены. Вражеские производители...

Alhazred

У тебя шаровары тлеют. Нервный такой сегодня. Не похмелился что-ли? )))