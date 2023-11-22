Британские ученые оживят мамонта

Британская биотехнологическая и генно-инженерная компания Colossal Biosciences объявила о планах воссоздать к 2028 году шерстистых мамонтов.

Эксперты собираются восстановить геном мамонта из найденных образцов, а пробелы заполнить при помощи ДНК современных азиатских слонов. По оценкам ученых, их геномы совпадают на 99,6%, пишет Daily Mail.

Эмбрионы подсадят к слонихам, которые выступят для детенышей мамонтов суррогатными матерями. При этом компании еще предстоит найти партнеров в числе государств, которые разрешили бы выпустить мамонтов на своих территориях, так как популяция будет жить в тундре.

Последние мамонты вымерли примерно 4 тысячи лет назад. Исследователи уверяют, что восстановление популяции шерстистых мамонтов положительно повлияет на экологический баланс арктических территорий — животные будут способствовать сохранению вечной мерзлоты.