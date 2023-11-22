Опубликован тизер второго дополнения Atomic Heart

Студия Mundfish опубликовала тизер нового дополнения для Atomic Heart. Ролик появился на YouTube-канале разработчиков.

Действие DLC развернется в альтернативной реальности Лимбо, которая находится в подсознании главного героя оригинальной игры — майора Нечаева. Геймерам показали новые игровые механики, включая прыжки и уклонения от препятствий, а также уникальное оружие.

«Мир Лимбо живет по своим безумным правилам, и все там связано одной экосистемой. Взгляните на его необыкновенную красоту, а также на то, с чем вам предстоит столкнуться», — говорится в описании ролика.

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Второе дополнение выйдет зимой, точные сроки появления DLC пока не называются. Первый трейлер дополнения был представлен 22 сентября, в нем показали гусей, которых игроки могли встретить в дополнении «Инстинкт Истребления».

Atomic Heart — российский шутер, представленный 21 февраля 2023 года. Ее действие разворачивается в альтернативной версии Советского Союза. Игра получила хорошие отзывы критиков и пользователей.