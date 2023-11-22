Совфед одобрил «заморозку» индексации зарплат госслужащих

Совет Федерации одобрил закон о приостановке индексации заработных плат государственных служащих. Исключение сделают только для военных и силовиков.

Согласно закону, приостановка индексации зарплат распространится на судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Это поможет сохранить государству 36 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

Закон направлен на обеспечение возможности беспрепятственного выполнения в предстоящем году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных ее федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.

Вопрос индексации заработных плат военнослужащих и силовиков будет рассматриваться отдельно. В изначальном варианте законопроект предполагал также приостановку индексации у сотрудников полиции и военнослужащих, однако позднее документ скорректировали.