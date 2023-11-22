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Совфед одобрил «заморозку» индексации зарплат госслужащих

Источник:
Sibnet.ru
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Совет Федерации одобрил закон о приостановке индексации заработных плат государственных служащих. Исключение сделают только для военных и силовиков.

Согласно закону, приостановка индексации зарплат распространится на судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Это поможет сохранить государству 36 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

Закон направлен на обеспечение возможности беспрепятственного выполнения в предстоящем году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных ее федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.

Вопрос индексации заработных плат военнослужащих и силовиков будет рассматриваться отдельно. В изначальном варианте законопроект предполагал также приостановку индексации у сотрудников полиции и военнослужащих, однако позднее документ скорректировали.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

scorpion2777

Точно ты про своего идола Бидона сказанул.

Maniac.

Ну, тут всё ясно.Те налоги которые мы платили на развитие страны уже по пилены. Вражеские производители...

Alhazred

У тебя шаровары тлеют. Нервный такой сегодня. Не похмелился что-ли? )))