Сбербанк представил первую в России нейросеть для создания видео

Сбербанк представил нейросеть Kandinsky Video — первую в России генеративную модель для создания полноценных видеороликов по текстовому описанию.
«Модель генерирует видеоряд продолжительностью до восьми секунд с частотой 30 кадров в секунду», — говорится в сообщении пресс-службы банка. Генерация видео занимает до трех минут.
Архитектура Kandinsky Video состоит из двух ключевых блоков: первый отвечает за создание ключевых кадров, из которых складывается структура сюжета видео, а второй — за генерацию интерполяционных кадров, которые позволяют достичь плавности движений в финальном видео.
В основе платформы лежит новая модель синтеза изображений по текстовым описаниям Kandinsky 3.0. Формат сгенерированного видео представляет собой непрерывную сцену с движением как объекта, так и фона.
Нейросеть создает видеоролики с разрешением 512х512 пикселей и различным соотношением сторон. Отмечается, что модель Kandinsky Video обучена на датасете из более чем 300 тысяч пар «текст — видео».