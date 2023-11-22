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Сбербанк представил первую в России нейросеть для создания видео

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк представил нейросеть Kandinsky Video — первую в России генеративную модель для создания полноценных видеороликов по текстовому описанию.

«Модель генерирует видеоряд продолжительностью до восьми секунд с частотой 30 кадров в секунду», — говорится в сообщении пресс-службы банка. Генерация видео занимает до трех минут.

Архитектура Kandinsky Video состоит из двух ключевых блоков: первый отвечает за создание ключевых кадров, из которых складывается структура сюжета видео, а второй — за генерацию интерполяционных кадров, которые позволяют достичь плавности движений в финальном видео.

В основе платформы лежит новая модель синтеза изображений по текстовым описаниям Kandinsky 3.0. Формат сгенерированного видео представляет собой непрерывную сцену с движением как объекта, так и фона.

Нейросеть создает видеоролики с разрешением 512х512 пикселей и различным соотношением сторон. Отмечается, что модель Kandinsky Video обучена на датасете из более чем 300 тысяч пар «текст — видео».

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Топ комментариев

pepelmetal

Предателю всегда жаль предателей!

GammiPluh

Ну нет и нет... надеюсь что наше правительство в какой то момент просто перестанет рассматривать вариант...

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Danilon

Спасибо Путину. Он же должен был хотя бы прочитать КОГО он помиловал.