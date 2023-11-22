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Составлен топ самых беспроблемных «европейцев» с пробегом

Источник:
Sibnet.ru
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Французский Renault Megane возглавил рейтинг самых беспроблемных «европейцев» с пробегом в сегменте масс-маркет, сообщила пресс-служба «Авито».

Эксперты «Автотеки» проанализировали данные автомобилей европейских производителей в возрасте до 10 лет. Для составления топа число ремонтов каждой модели было поделено на его пробег.

Треть рейтинга этого года представлена автомобилями французского автопрома — Renault и Peugeot Традиционно в топе надежных автомобилей присутствуют и «немцы»: Opel и Volkswagen. Низким показателем по количеству ремонтов отличилась и чешская Skoda Fabia.

Топ-10 самых беспроблемных «европейцев» с пробегом 

  1. Renault Megane
  2. Opel Corsa
  3. Volkswagen Passat
  4. Volkswagen Jetta
  5. Peugeot 308
  6. Skoda Fabia
  7. Opel Insignia
  8. Opel Astra GTC
  9. Peugeot 3008
  10. Volkswagen Golf
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Топ комментариев

pepelmetal

Предателю всегда жаль предателей!

GammiPluh

Ну нет и нет... надеюсь что наше правительство в какой то момент просто перестанет рассматривать вариант...

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Danilon

Спасибо Путину. Он же должен был хотя бы прочитать КОГО он помиловал.