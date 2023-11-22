Составлен топ самых беспроблемных «европейцев» с пробегом

Французский Renault Megane возглавил рейтинг самых беспроблемных «европейцев» с пробегом в сегменте масс-маркет, сообщила пресс-служба «Авито».
Эксперты «Автотеки» проанализировали данные автомобилей европейских производителей в возрасте до 10 лет. Для составления топа число ремонтов каждой модели было поделено на его пробег.
Треть рейтинга этого года представлена автомобилями французского автопрома — Renault и Peugeot Традиционно в топе надежных автомобилей присутствуют и «немцы»: Opel и Volkswagen. Низким показателем по количеству ремонтов отличилась и чешская Skoda Fabia.
Топ-10 самых беспроблемных «европейцев» с пробегом
- Renault Megane
- Opel Corsa
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Jetta
- Peugeot 308
- Skoda Fabia
- Opel Insignia
- Opel Astra GTC
- Peugeot 3008
- Volkswagen Golf