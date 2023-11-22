Россиян предупредили о подорожании живых елок к Новому году

Цен на живые новогодние елки по отношению к прошлому году вырастут на 5-7%, в среднем полутораметровая ель будет стоить около 1,5 тысячи рублей, сообщили в Рослесинфорге.

К Новому году в российских лесах подготовят 57-60 тысяч елей, сосен и пихт, что на 5% больше, чем годом ранее, рассказали «Известиям» в ведомстве. Речь идет именно о деревьях, которые растут на землях лесного фонда. Кроме них в продажу поступают елки из частных питомников. То есть продажи живых деревьев в разы выше

Практически треть заготовленных новогодних елей поставляют Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край.

По данным «Платформы ОФД», цена на искусственные ели вырастет на 21% по сравнению с прошлым годом. Средняя розничная цена на искусственную новогоднюю ель составит 4 489 рублей.