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Россиян предупредили о подорожании живых елок к Новому году

Источник:
«Известия»
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Цен на живые новогодние елки по отношению к прошлому году вырастут на 5-7%, в среднем полутораметровая ель будет стоить около 1,5 тысячи рублей, сообщили в Рослесинфорге.

К Новому году в российских лесах подготовят 57-60 тысяч елей, сосен и пихт, что на 5% больше, чем годом ранее, рассказали «Известиям» в ведомстве. Речь идет именно о деревьях, которые растут на землях лесного фонда. Кроме них в продажу поступают елки из частных питомников. То есть продажи живых деревьев в разы выше

Практически треть заготовленных новогодних елей поставляют Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край.

По данным «Платформы ОФД», цена на искусственные ели вырастет на 21% по сравнению с прошлым годом. Средняя розничная цена на искусственную новогоднюю ель составит 4 489 рублей.

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Топ комментариев

pepelmetal

Предателю всегда жаль предателей!

GammiPluh

Ну нет и нет... надеюсь что наше правительство в какой то момент просто перестанет рассматривать вариант...

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Danilon

Спасибо Путину. Он же должен был хотя бы прочитать КОГО он помиловал.