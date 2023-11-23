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Фильм «Хоккейные папы» вышел в прокат к всероссийскому дню хоккея

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Хоккейные папы» со звездным составом актеров выходит в широкий прокат в четверг, 23 ноября. Премьера приурочена к всероссийскому дню хоккея, который празднуют 1 декабря.

В центре сюжета — детский хоккейный тренер Андрей, работающий с командой в провинциальном городке. Единственный ледовый дворец оказывается под угрозой, его хочет снести местный бизнесмен.

Тренер и бизнесмен заключают пари: Андрей собирает команду в ночную хоккейную лигу и приводит к победе. Если же команда вылетает, то ледовый дворец снесут.

Отцы мальчишек-хоккеистов берутся помочь Андрею и вступают в команду. Параллельно тренер набирает бывших игроков просто с улицы. Героям придется сплотиться, чтобы отстоять ледовый дворец.

В актерском составе нет ни одного незнакомого лица. Ключевые роли в «Хоккейных папах» исполнили Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Алексей Кравченко, Владислав Ветров, Сергей Перегудов, Александр Обласов. Также в фильме снялась певица Полина Гагарина.

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