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Явлинский раскрыл подробности серьезного разговора с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал, что в конце октября у него состоялся серьезный разговор с президентом Владимиром Путиным о ситуации на Украине.

«Смысл этой встречи был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать. Поэтому разговаривать надо с тем, кто принимает решения. Вот для этого и была встреча», — сказал Явлинский в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

По его словам, Путин «внимательно все выслушал», «разговор был серьезный» и содержательный. По мнению Явлинского, информированность Путина о происходящем «соответствует ему и его положению».

Политик рассказал, что перед встречей с главой государства он прошел четырехдневный карантин. При этом он не сидел дома, «там просто надо сдавать анализы».

О встрече Путина и Явлинского стало известно 26 октября от специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова. В тот же день информацию подтвердило «Яблоко». В пресс-службе партии заявили, что «главным предметом обсуждения была тема о необходимости соглашения о прекращении огня в СВО». При этом в телеграм-каналах обсуждалась версия, что Явлинскому предложат стать кандидатом в президенты от либералов.

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Политика #Россия
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