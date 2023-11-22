СТС снимет продолжение сериала «Не родись красивой»

Телеканал СТС планирует снять продолжение сериала «Не родись красивой» с Нелли Уваровой в главной роли, рассказал главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов на презентации нового сезона.

«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала "Не родись красивой"», — цитирует Федотова «Газета.Ru».

Подробности сюжета пока не раскрываются. Но, вероятнее всего, к главной роли вернется актриса Нелли Уварова. На презентации была показана иллюстрация с ее персонажем. Уварова в «Не родись красивой» сыграла роль Кати Пушкаревой.

Сериал «Не родись красивой» выходил на СТС с 2005 по 2006 год. По сюжету, умная дурнушка Катя Пушкарева устраивается секретарем в фирму по производству модной одежды и влюбляется в своего начальника.