НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии

Источник:
ТАСС
427 1

Палестинское движение ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии и освобождении удерживаемых им заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем.

«После многодневных трудных переговоров мы объявляем <...>, что мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта», — приводит ТАСС заявление ХАМАС.

В движении также подтвердили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены «50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет№ из израильских тюрем.

В рамках договоренности обе стороны обязуются прекратить огонь, гарантируя остановку «всех военных действий во всех районах сектора Газа». Кроме того, будет обеспечена «доставка сотен грузовиков гуманитарной, чрезвычайной, медицинской помощи, а также топлива во все без исключения районы сектора Газа, на севере и юге».

P
Еще по теме
Тревожный сигнал для Украины увидели на Западе в улыбке Путина
ЕС задумался об ограничении передвижения российских дипломатов
Киев разозлили призывы Запада к переговорам с Россией
Глава Пентагона внезапно прибыл в Киев
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» опубликовала откровенное фото
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Предателю всегда жаль предателей!

GammiPluh

Ну нет и нет... надеюсь что наше правительство в какой то момент просто перестанет рассматривать вариант...

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Danilon

Спасибо Путину. Он же должен был хотя бы прочитать КОГО он помиловал.