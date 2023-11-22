ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии

Палестинское движение ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии и освобождении удерживаемых им заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем.

«После многодневных трудных переговоров мы объявляем <...>, что мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта», — приводит ТАСС заявление ХАМАС.

В движении также подтвердили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены «50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет№ из израильских тюрем.

В рамках договоренности обе стороны обязуются прекратить огонь, гарантируя остановку «всех военных действий во всех районах сектора Газа». Кроме того, будет обеспечена «доставка сотен грузовиков гуманитарной, чрезвычайной, медицинской помощи, а также топлива во все без исключения районы сектора Газа, на севере и юге».