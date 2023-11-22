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Франшизу про Джейсона Борна продолжат новым фильмом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Джейсон Борн»

Киностудия Universal Pictures приступила к разработке еще одной картины о Джейсоне Борне и уже ведет переговоры с режиссером Эдвардом Бергером.

Проект еще находится на ранней стадии разработки. Пока даже не написан сценарий, сообщает издание Deadline со ссылкой на источник.

Universal Pictures хочет заполучить на роль режиссера Бергера, поскольку постановщик имеет большой спрос в Голливуде после победы на «Оскаре» с фильмом «На западном фронте без перемен».

Предыдущие фильмы из серии про Джеймса Борна снимали Даг Лайман и Пол Гринграсс. Всего во франшизе пять фильмов — «Идентификация Борна», «Превосходство Борна», «Ультиматум Борна» и «Джейсон Борн» с Мэттом Деймоном, а также «Эволюция Борна» с Джереми Реннором.

В новом фильме хотят снова задействовать Деймона. Ожидается, что предложение актеру сделают после того, как закончится работа над сценарием.

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Топ комментариев

pepelmetal

Предателю всегда жаль предателей!

GammiPluh

Ну нет и нет... надеюсь что наше правительство в какой то момент просто перестанет рассматривать вариант...

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Danilon

Спасибо Путину. Он же должен был хотя бы прочитать КОГО он помиловал.