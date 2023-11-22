Тревожный сигнал для Украины увидели на Западе в улыбке Путина

Улыбка президента России Владимира Путина на публичных мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и ее союзников, заявил французский журналист Галаге Фенвик.

«Владимир Путин улыбается. <…> Он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него шутливый, веселый тон. Все идет своим чередом», — приводит РИА Новости слова Фенвика.

По мнению журналиста, события на международной арене развиваются в нужном России направлении. «Звезды сошлись идеальным образом», — отметил он. И подобное положение дел вокруг конфликта на Украине сигнализирует о «тяжелом моменте» для Запада, считает Фенвик.

Путин ранее неоднократно заявлял, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, все задачи будут выполнены, уверен Путин.