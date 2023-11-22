Трек «Мой мармеладный» Кати Лель попал в мировой топ‑3 в Spotify

Песня «Мой мармеладный» Кати Лель занял третью строчку в музыкальном сервисе Spotify после того, как под русскую песню начали записывать видео в TikTok.

В Spotify песня «Мой мармеладный» на русском языке находится на третьей строчке на момент публикации. Резкий взлет хита Кати Лель связан с тем, что песня стала трендом в TikTok: зарубежные блогеры массово записывают под нее видео. Сейчас таких видео в Сети больше 176 тысяч.

Создатель трека Максим Фадеев считает, что успех хита «Мой мармеладный» — важное события для России.

«Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни «Мой мармеладный» спустя 20 лет с момента ее релиза», — поделился Фадеев мыслямит в своем телеграм-канале.

История создания «мармеладного»

Также Фадеев вспомнил, как была создана композиция. Он рассказал, что, когда Катя Лель пришла к нему за альбом, у нее не было в репертуаре ярких хитов.

Чтобы перезапустить карьеру Лель, Фадеев придумал изменить ее голос до неузнаваемости, добавив к вокалу легкий иностранный акцент.

В процессе сведения голоса в песне «Мой мармеладный» частотно и структурно меняли его, заменяли гласные, согласные.

«А еще помню, что трек не прошел худсовет на "Европе Плюс" и на многих других российских радиостанциях и телеканалах, так как программные директора и худсоветы не услышали в нем хита», — поделился продюсер.