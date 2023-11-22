Киркоров извинился за 20‑летний конфликт с «розовой кофточкой»

Певец Филипп Киркоров спустя 20 лет вспомнил конфликт с журналисткой Ириной Ароян в розовой кофточке и признал свою вину.

«Я бы вернулся в 2004 год и на той злополучной пресс-конференции надел бы розовые очки, что я постоянно ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на «розовую кофточку» и грудь Ирины Ароян совсем другим взглядом, — цитирует Teleprogramma.pro Киркорова.

История произошла в 2004 году во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону. Журналистка Ирина Ароян спросила у Киркорова, почему в его репертуаре так много ремейков.

Поп-король вышел из себя и оскорбил девушку. Когда журналистка вышла из зала по требованию Киркорова, ее схватили телохранители артиста, отобрав фотоаппарат и диктофон.

Ароян тогда подала на Киркорова суд и певца признали виновным по части 2 статьи 130 УК РФ (оскорбление в публичном месте) и назначил штраф в размере 60 тысяч рублей.