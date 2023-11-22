НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Киркоров извинился за 20‑летний конфликт с «розовой кофточкой»

Источник:
Sibnet.ru
173 0
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певец Филипп Киркоров спустя 20 лет вспомнил конфликт с журналисткой Ириной Ароян в розовой кофточке и признал свою вину.

«Я бы вернулся в 2004 год и на той злополучной пресс-конференции надел бы розовые очки, что я постоянно ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на «розовую кофточку» и грудь Ирины Ароян совсем другим взглядом, — цитирует Teleprogramma.pro Киркорова.

История произошла в 2004 году во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону. Журналистка Ирина Ароян спросила у Киркорова, почему в его репертуаре так много ремейков.

Поп-король вышел из себя и оскорбил девушку. Когда журналистка вышла из зала по требованию Киркорова, ее схватили телохранители артиста, отобрав фотоаппарат и диктофон.

Ароян тогда подала на Киркорова суд и певца признали виновным по части 2 статьи 130 УК РФ (оскорбление в публичном месте) и назначил штраф в размере 60 тысяч рублей.

Еще по теме
Глава ФНС объяснил налоговые претензии к блогерам
Сын Жанны Фриске Платон показал музыкальный талант
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
МВД объявило в розыск победительницу Евровидения от Украины
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Зеленский заявил об угрозе нового майдана на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Самое обсуждаемое
36
Песков оценил угрозы Киева в адрес Путина одной фразой
34
Адам Кадыров получил орден за трудовую доблесть
32
Российские дроны оставили без света более 400 украинских городов
31
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
30
Шеф Пентагона заявил, что для Украины у него «чудо‑оружия» нет