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Депутат Госдумы назвал рождение ребенка «билетом в бедность»

Источник:
Sibnet.ru
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Рождение ребенка для большинства россиян — это билет в бедность и даже нищету, заявил депутат Госдумы от фракции «СР» Михаил Делягин.

«В чем реальная проблема демографии? Во-первых, абсолютная нищета. Ребенок — это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, второй ребенок — билет в один конец в нищету», — сказал Делягин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению депутата, «одичалой бюрократии» предложить кроме песни Шамана населению нечего.

«Ребят, мы будем воровать, а вы будете терпеть. Или ок, мы будем продолжать бессмысленно расточать ресурсы страны, а вы будете умирать потихонечку. В реальности в рамках этого нового социального контракта предложить кроме песни Шамана нечего», — заявил Делягин.

Парламентарий высказал мнение, что за редкими исключениями у россиян нет возможности быть хозяевами своей судьбы.

«Он (россиянин) вынужден с протянутой рукой идти просить. Когда человек включает телевизор и понимает, что будущего у него нет, в реальности эффект именно такой», — заключил депутат.

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Топ комментариев

pepelmetal

Предателю всегда жаль предателей!

GammiPluh

Ну нет и нет... надеюсь что наше правительство в какой то момент просто перестанет рассматривать вариант...

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Danilon

Спасибо Путину. Он же должен был хотя бы прочитать КОГО он помиловал.