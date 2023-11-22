«Ангарскому маньяку» Попкову добавили 10 лет к пожизненному заключению

Ленинский районный суд Иркутска вынес новый приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк». К пожизненному сроку добавили еще 10 лет заключения.

Суд установил, в период с 1997 по 2003 годы Попков убил трех женщин. Он встречал потерпевших в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, в том числе на остановках общественного транспорта, предлагая подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил жертв в безлюдные места, где расправлялся с ними различными способами.

#Громкое дело Как ловили ангарского маньяка

В октябре 1997 года и марте 1998 года он задушил двух женщин в возрасте 25 и 27 лет на берегу реки Ангара, тело одной из них он облил бензином и поджег. В октябре 2003 года обвиняемый расправился с 31-летней потерпевшей в районе Ново-Ленинского кладбища, нанеся ей не менее 40 ударов ножом.

В вышеупомянутых преступлениях «ангарский маньяк» признался в 2022 году, отбывая пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима на территории Республики Мордовия.

Попкова признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.