Орешкин объяснил резкое падение рубля в 2023 году

Резкое падение курса рубля в этом году после укрепления в 2022 году произошло из-за возобновления внутреннего спроса, считает помощник президента России Максим Орешкин.

«Если посмотреть на последние данные по третьему кварталу, то оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 11,3%», — сказал Орешкин в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, в сентябре такой показатель составил 12,2%, а инвестиции во втором квартале достигли 12,6%. «Понятно, что такое восстановление потребительского и инвестиционного спроса и привело к росту спроса на импортную продукцию», — пояснил помощник президента.

Он добавил, что одновременно в этом году цены на нефть и газ оказались ниже, чем были в 2022-м. Был также определенный «перелет» курса, связанный с погашением части внешних долгов экспортерами, а также с уходом иностранных компаний с российского рынка и выкупом их долей российскими инвесторами, уточнил Орешкин.

«Все это вместе взятое увеличивало спрос на иностранную валюту и вело к ослаблению рубля. Сейчас мы видим, что эти временные оттоки капитала начинают сокращаться. Платежный баланс стабилизируется. И рубль демонстрирует сейчас тенденцию к укреплению», — заключил помощник президента.