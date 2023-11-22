Грандиозная осенняя распродажа игр стартовала в Steam

Осенняя распродажа стартовала в цифровом магазине Steam. Компания Valve предлагает пользователям тысячи игр по сниженным ценам, включая свежие релизы.

Среди игр, доступных по привлекательной цене — Elden Ring (2639 рублей), Remnant 2 (2008 рублей), A Plague Tale: Requiem (1399 рублей), The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (724 рубля), Death Stranding: Director's Cut (1649 рублей), The Forest (108 рублей), Stray (613 рублей).

Осенняя распродажа в Steam продлится до 28 ноября. На протяжении акции размер скидок будет неизменным. Для удобства навигации предложения на главной странице площадки разделены по категориям и жанрам.

Во время осенней распродажи в Steam пользователи также смогут поучаствовать в голосовании на премии Steam Awards. Геймерам предстоит выбрать лучшие игры в одиннадцати категориях. Перед зимней распродажей игрокам раскроют пятерки финалистов в каждой номинации.