Какие налоги нужно оплатить до 1 декабря 2023 года

Срок оплаты трех важных налогов истекает 1 декабря 2023 года — земельного, транспортного и имущественного. Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени.

За каждый день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ставки Центробанка. Долги неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество.

Земельный налог должны платить собственники земельных участков, к которым в числе прочих относятся граждане, имеющие землю для ведения подсобного хозяйства. Ставка налога составляет 0,3% от кадастровой стоимости, однако региональные власти имеют право ее снижать.

Такая ставка применяется для земель под жилищным фондом, сельскохозяйственных, а также для земель дачных товариществ. Во всех остальных случаях налог составляет 1,5% от кадастровой стоимости.

Единой ставки транспортного налога не существует — в каждом субъекте России его размер свой. Ставка зависит от типа транспортного средства, его стоимости, а также мощности мотора. Так, от уплаты этого налога освобождены водители, имеющие автотранспорт мощностью до 70 лошадиных сил.

Имущественный налог — это налог, уплачиваемый с принадлежащей гражданину недвижимости. Базой для его расчета является кадастровая оценка, которую можно посмотреть на сайте Росреестра. Жилые помещения, гаражи и парковочные места облагаются налогом в размере 0,1% от кадастровой стоимости. На другие объекты — 0,5%.