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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Названы потери ВСУ с начала ноября

Источник:
РИА Новости
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Потери ВСУ с начала ноября составили почти 14 тысяч человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на коллегии ведомства.

«Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники», — уточнил министр.

Шойгу подчеркнул, что российская армия продолжает снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед.

«Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение», — подытожил глава Минобороны.

По оценкам военного ведомства, всего с начала июня по начало октября украинские войска в ходе объявленного контрнаступления потеряли более 90 тысяч военных, а также значительную часть западной техники.

Тема: Военная операция на Украине
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