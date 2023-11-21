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Каннибала-сатаниста помиловали после участия в СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Член банды сатанистов Николай Оголобяк, который в 2010 году получил 20 лет колонии за ритуальные убийства подростков и должен был выйти на свободу в 2030 году, помилован в Ярославле за участие в военной операции на Украине.

Оголобяк полгода пробыл в зоне боевых действий в качестве штурмовика, получил там ранение, в результате которого стал инвалидом, 2 ноября 33-летний мужчина вернулся в родной город и теперь восстанавливает здоровье, пишет издание «76.ru».

Оголобяк и его друзья в 2008 году напоили знакомых девушек, вывели их в лес под предлогом посвящения в сатанисты, закололи ножами, расчленили и съели части их тел. Банда также проводила кровавые ритуалы и совершала надругательства над телами умерших.

Комментируя освобождение Оголобяка, депутат Госдумы Максим Иванов заявил «Газете.Ru», что необходимо пересмотреть критерии, по которым Министерство обороны заключает контракты на участие в военной операции на Украине с осужденными по тяжким статьям преступниками.

«Когда проходит амнистия, там четко прописано, кто может быть освобожден по амнистии, осужденные по каким статьям. А здесь у нас за особо тяжкие преступления люди заключают контракт и через шесть месяцев получают помилование, приходят домой», — сказал он.

Иванов уточнил, что помилованные преступники после возвращения домой должны быть поставлены на учет в психоневрологический диспансер. По словам депутата, в ближайшее время Госдума должна обсудить эту проблему.

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ЧП #Громкое дело #Армия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Данилов типичный дегенерат из когорты представителей нынешней преступной Украинской власти поставленной...

GammiPluh

А ты не заметил что на Украине изо всех утюгов кричат что нужно призывать подростков и студентов

mosquito__2010

Кружевные трусики в прикуску с булочками Нуланд видимо стоили всего этого.

mosquito__2010

Другими словами США устроили геноцид украинцев и будут его осуществлять до максимально возможных показателей.