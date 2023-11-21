Почему от красного вина болит голова

Ученые Калифорнийского университета в США выяснили, почему употребление красного вина часто вызывает мгновенную головную боль. Оказывается, всему виной полезный антиоксидант.

Источник головной боли — природное соединение кверцетин, которое придает винограду цвет. Соединение относится к разновидности флаванола, который считается полезным для человека, пишет Sky News.

Кверцетин нарушает способность человеческого организма расщеплять алкоголь, что вызывает мигрень. Как только соединение попадает в кровь, организм преобразует его в другую форму, называемую глюкуронидом кверцетина, который блокирует метаболизм спирта.

В результате в организме накапливается токсин ацетальдегид. Отмечается, что в красных винах, произведенных в более солнечных регионах, содержится большое количество кверцетина, что повышает вероятность того, что головная боль возникнет почти мгновенно.