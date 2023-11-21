Песков оценил угрозы Киева в адрес Путина одной фразой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал словесные угрозы Киева в адрес президента РФ Владимира Путина, заявив, что «у них ничего не получится».

«Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет, ничего у них не получится», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

В ходе интервью Зарубин попросил Пескова прокомментировать высказывания Владимира Зеленского, которому задали вопрос, воспользовалась бы Украина шансом, если бы представилась возможность «убить Путина».

Представитель Кремля также подчеркнул, что все цели и задачи специальной военной операции в конечном счете будут достигнуты.