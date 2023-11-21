Пользователям блокировщиков рекламы замедлили просмотр YouTube

Команда YouTube подтвердила замедление просмотра роликов для пользователей блокировщики рекламы.

«Пользователи, у которых установлены блокировщики рекламы, могут столкнуться с неоптимальным просмотром, независимо от того, какой браузер они используют», — говорится в заявлении разработчиков.

На такой шаг платформа пошла, чтобы побудить зрителей, у которых включена блокировка рекламы, разрешить рекламу на YouTube или попробовать YouTube Premium, чтобы смотреть ролики без рекламы.

Ранее пользователи стали жаловаться, что у них возникают при воспроизведении роликов YouTube у них возникают задержки. Первоначально эксперты считали, что задержка связана с обновлениями браузеров.