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Пользователям блокировщиков рекламы замедлили просмотр YouTube

Источник:
AndroidAuthority
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Команда YouTube подтвердила замедление просмотра роликов для пользователей блокировщики рекламы.

«Пользователи, у которых установлены блокировщики рекламы, могут столкнуться с неоптимальным просмотром, независимо от того, какой браузер они используют», — говорится в заявлении разработчиков.

На такой шаг платформа пошла, чтобы побудить зрителей, у которых включена блокировка рекламы, разрешить рекламу на YouTube или попробовать YouTube Premium, чтобы смотреть ролики без рекламы.

Ранее пользователи стали жаловаться, что у них возникают при воспроизведении роликов YouTube у них возникают задержки. Первоначально эксперты считали, что задержка связана с обновлениями браузеров.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Данилов типичный дегенерат из когорты представителей нынешней преступной Украинской власти поставленной...

GammiPluh

А ты не заметил что на Украине изо всех утюгов кричат что нужно призывать подростков и студентов

mosquito__2010

Кружевные трусики в прикуску с булочками Нуланд видимо стоили всего этого.

mosquito__2010

Другими словами США устроили геноцид украинцев и будут его осуществлять до максимально возможных показателей.