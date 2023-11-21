Шойгу подсчитал количество ракетных ударов по Украине

Российские войска нанесли более 270 ракетных ударов в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза», — цитирует главу военного ведомства РИА Новости.

Шойгу уточнил, что современное ракетное вооружение доказало свою высокую эффективность на поле боя в ходе СВО. Удары наносятся по объектам инфраструктуры. Так, 18 ноября российская армия уничтожила склад с топливом для ВСУ под Одессой.

Всего за неделю с 11 по 17 ноября ВС РФ нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава ВСУ.