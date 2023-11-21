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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу подсчитал количество ракетных ударов по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска нанесли более 270 ракетных ударов в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза», — цитирует главу военного ведомства РИА Новости.

Шойгу уточнил, что современное ракетное вооружение доказало свою высокую эффективность на поле боя в ходе СВО. Удары наносятся по объектам инфраструктуры. Так, 18 ноября российская армия уничтожила склад с топливом для ВСУ под Одессой.

Всего за неделю с 11 по 17 ноября ВС РФ нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава ВСУ.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Оружие
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Топ комментариев

mosquito__2010

Данилов типичный дегенерат из когорты представителей нынешней преступной Украинской власти поставленной...

GammiPluh

А ты не заметил что на Украине изо всех утюгов кричат что нужно призывать подростков и студентов

mosquito__2010

Кружевные трусики в прикуску с булочками Нуланд видимо стоили всего этого.

mosquito__2010

Другими словами США устроили геноцид украинцев и будут его осуществлять до максимально возможных показателей.