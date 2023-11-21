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Шеф Пентагона заявил, что для Украины у него «чудо‑оружия» нет

Источник:
ТАСС
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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нет такого оружия, которое станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) волшебной палочкой. Киев ждет изматывающая борьба, отметил он.

«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», — приводит ТАСС слова Остина, сказанные им на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению Остина, все зависит «зависит от предоставляемых Киеву «военных возможностей и их сочетания с другим имеющимся вооружением, идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще». «Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», — подчеркнул он.

Остин посетил Киев я, где, в частности, встретился с Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Там он объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на 100 миллионов долларов.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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