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Обновление сломало панель задач Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Вышедшее обновление безопасности KB5032190 для Windows 11 оказалось проблемным — в некоторых случаях его установка может приводить к исчезновению ярлыков с панели задач или их некорректной работе.

В ряде случаев отображаемые на панели задач ярлыки работают некорректно, например, нажатие ярлыка Microsoft Word может привести к запуску Edge или какого-то другого приложения. Эту проблему решает закрытие проводника, однако через некоторое время она возобновляется.

Кроме этого, пользователи жалуются на бесконечную циклическую перезагрузку компьютера, соответствующие сообщения появились платформе Reddit, а также форумах поддержки Microsoft. Также есть сообщения о снижении плавности анимации виртуальных рабочих столов.

Microsoft подтвердила проблемы, в настоящее время готовится выпуск соответствующего патча. Исправление уже тестируется в бета-версиях Windows 11 на канале Canary. Если тест завершится успешно, патч станет общедоступным.

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Топ комментариев

mosquito__2010

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GammiPluh

А ты не заметил что на Украине изо всех утюгов кричат что нужно призывать подростков и студентов

mosquito__2010

Кружевные трусики в прикуску с булочками Нуланд видимо стоили всего этого.

mosquito__2010

Другими словами США устроили геноцид украинцев и будут его осуществлять до максимально возможных показателей.