Обновление сломало панель задач Windows 11

Вышедшее обновление безопасности KB5032190 для Windows 11 оказалось проблемным — в некоторых случаях его установка может приводить к исчезновению ярлыков с панели задач или их некорректной работе.

В ряде случаев отображаемые на панели задач ярлыки работают некорректно, например, нажатие ярлыка Microsoft Word может привести к запуску Edge или какого-то другого приложения. Эту проблему решает закрытие проводника, однако через некоторое время она возобновляется.

Кроме этого, пользователи жалуются на бесконечную циклическую перезагрузку компьютера, соответствующие сообщения появились платформе Reddit, а также форумах поддержки Microsoft. Также есть сообщения о снижении плавности анимации виртуальных рабочих столов.

Microsoft подтвердила проблемы, в настоящее время готовится выпуск соответствующего патча. Исправление уже тестируется в бета-версиях Windows 11 на канале Canary. Если тест завершится успешно, патч станет общедоступным.