WhatsApp получил дополнительные возможности авторизации

WhatsApp получил функцию авторизации на новых устройствах с помощью адреса электронной почты. Такая возможность уже реализована в мессенджере версии 23.24.70 для устройств на базе iOS, которая на днях была опубликована в магазине App Store.

Данная опция не заменяет традиционный вариант авторизации по SMS, однако является альтернативой, которая может оказаться полезной, если, например, пользователь находится вне зоны покрытия сотового оператора.

Для использования новой функции необходимо указать адрес своего почтового ящика в настройках приложения. Для этого достаточно перейти в меню настроек профиля и выбрать раздел «Учетная запись», в котором и находится поле для введения адреса почтового ящика.

Поскольку почтовый адрес используется только для авторизации, для взаимодействия с сервисом пользователю по-прежнему будет необходим действующий номер мобильного оператора. Почтовый ящик используется только для авторизации, другие пользователи не будут его видеть.