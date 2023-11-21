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WhatsApp получил дополнительные возможности авторизации

Источник:
9to5Mac
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WhatsApp получил функцию авторизации на новых устройствах с помощью адреса электронной почты. Такая возможность уже реализована в мессенджере версии 23.24.70 для устройств на базе iOS, которая на днях была опубликована в магазине App Store.

Данная опция не заменяет традиционный вариант авторизации по SMS, однако является альтернативой, которая может оказаться полезной, если, например, пользователь находится вне зоны покрытия сотового оператора.

Для использования новой функции необходимо указать адрес своего почтового ящика в настройках приложения. Для этого достаточно перейти в меню настроек профиля и выбрать раздел «Учетная запись», в котором и находится поле для введения адреса почтового ящика.

Поскольку почтовый адрес используется только для авторизации, для взаимодействия с сервисом пользователю по-прежнему будет необходим действующий номер мобильного оператора. Почтовый ящик используется только для авторизации, другие пользователи не будут его видеть.

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GammiPluh

А ты не заметил что на Украине изо всех утюгов кричат что нужно призывать подростков и студентов

mosquito__2010

Кружевные трусики в прикуску с булочками Нуланд видимо стоили всего этого.

mosquito__2010

Другими словами США устроили геноцид украинцев и будут его осуществлять до максимально возможных показателей.