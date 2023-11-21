ЕС задумался об ограничении передвижения российских дипломатов

Страны Евросоюза обсуждают возможность ограничить свободу передвижения по территории шенгенской зоны российских дипломатов, аккредитованных в странах сообщества, пишут европейские СМИ.

Такое предложение на обсуждение странами ЕС вынесла Чехия. Согласно проекту, дипломатам РФ будут оформляться визы и виды на жительство, которые будут позволять им передвигаться лишь в пределах страны, выдавшей документы. Кроме того, для их оформления потребуется наличие биометрических паспортов, которые «труднее подделать», приводит ТАСС материал Financial Times.

По словам представителей Чехии, целью таких мер станет «борьба со шпионажем». Но подобные ограничения сложно реализовать на практике по юридическим причинам, в связи с чем они вряд ли будут согласованы в рамках 12-го пакета санкций, признались в Брюсселе.

Как утверждается в чешском проекте ограничений, сейчас российские диппредставители могут беспрепятственно перемещаться по территории ЕС с визами, выданными странами сообщества, что осложняет «отслеживание потенциальной шпионской активности».