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Зеленский категорически отверг идею переговоров с Россией

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских вооруженных сил на фронте.

«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью британским СМИ.

Президент Украины считает, что Россия сейчас не желает окончания конфликта и поэтому с ней нельзя говорить о заключении мира «любой ценой». Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом.

Ранее СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией. Во время этих разговоров поднимались вопросы, что Украине «придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей».


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