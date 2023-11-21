Депутат Госдумы возмутился подорожанием презервативов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой провести мониторинг изменения цен на презервативы и выяснить причины их резкого увеличения.

«Прошу вас дать поручение провести мониторинг изменения цен на презервативы за последние несколько лет, определить причину резкого подорожания и рассмотреть вопрос с точки зрения возможного картельного сговора на этом рынке», — приводит РИА Новости обращении депутата к главе ФАС Максиму Шаскольскому.

Депутат считает, что необходимо исследовать современные механизмы снижения цен на презервативы в рамках борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и других заболеваний.

Хамзаев отметил, что средняя стоимость стандартной упаковки из трех презервативов в розничной продаже превышает 300 рублей. Он также подчеркнул, что недостаток использования средств контрацепции может привести к нежелательной беременности, абортам и серьезным последствиям для здоровья женщин.

Депутат также указал на то, что большая часть презервативов, представленных на российском рынке, производится за рубежом, несмотря на импортозамещение. Он призвал провести анализ рекламных стратегий и долю иностранных компаний на рынке контрацепции.