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«Калашников» обеспечил российскую армию ракетами «Вихрь»

Источник:
Sibnet.ru
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Российские управляемые ракет «Вихрь-1»
Российские управляемые ракет «Вихрь-1»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1» для вертолетов Ка-52, сообщила пресс-служба концерна.

«Изделия отгружены с опережением сроков и в полном объеме. До передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта», — говорится в сообщении

Управляемые ракеты «Вихрь–1» предназначены для поражения бронетехники и укреплений противника, движущихся наземных и малоскоростных воздушных целей на дальности до 10 километров. Носителями ракет являются разведывательно–ударные вертолеты Ка–52 «Аллигатор». Скорость ракеты превышает 600 метров в секунду.

«Была проведена очень большая работа, и сейчас в зоне СВО "Вихрь" демонстрирует высокую эффективность… Изделие востребовано, у него есть потенциал для модернизации. Есть над чем работать в плане дальности, боевой части. Обязательства по гособоронзаказу этого года выполнены успешно, но работа по совершенствованию ракеты не прекращается», — отметил президент «Калашникова» Алан Лушникова.

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