Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня

Курс рубля в начале торгов растет к доллару и евро, но снижается к юаню, следует из данных Московской биржи, обновляя максимумы с 30 июня.

Американская и европейская валюты упали до 87,93 рубля и 95,76 рубля соответственно, но затем отскочили от этих отметок, при этом юань растет до 12,33 рубля.

Российский рубль продолжает укрепляться и его траектория во многом определяется платежным балансом и увеличением экспорта по ценовым показателям, рассказал РБК директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

В качестве поддержки российской валюте выступают продажи иностранной валюты экспортерами на фоне возросших доходов от экспорта, сообщил эксперт. Кроме того, курс американской валюты снижается из-за общего ослабления доллара на международном валютном рынке.

Помимо мер валютного контроля поддержку рублю также оказывает и ослабление спроса на валюту, отмечают аналитики банка «Санкт-Петербург». На этот факт указывают также последние данные о снижении импорта в Россию, сообщили эксперты.